Двое взрослых и ребенок пострадали при взрыве газа в доме в Махачкале

Три человека, включая ребенка, пострадали при взрыве газовоздушной смеси в жилом доме в Махачкале. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел в частной одноэтажной постройке по улице Хизроева. Отмечается, что пожара за взрывом не последовало.

«В результате пострадали три человека, из них один ребенок», — сказал собеседник.

Пострадавших госпитализировали в ожоговое отделение республиканской больницы. Информация об их состоянии уточняется.

Ранее, 18 ноября, после взрыва газа в одной из квартир Нальчика в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) попала в реанимацию 17-летняя девушка. Пострадавшую доставили в больницу в шоковом состоянии с ожогами 10% тела. Полиция ведет проверку по факту произошедшего.