Российские войска за сутки отразили две атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в районе населенного пункта Синьковка. Об этом 30 ноября сообщают в Минобороны РФ.

«На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 14-й и 30-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области», — отмечается в сообщении министерства.

Кроме того, на этом направлении российскими силами были уничтожены до 45 украинских военных и два автомобиля.

Также была отражена одна атака противника на краснолиманском направлении, две — на донецком и еще три — на запорожском.

В ведомстве отметили, что войска РФ поразили тыловой командный и командно-наблюдательный пункты ВСУ у населенных пунктов Красноармейск и Новогродовка в ДНР.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Даниил Левин сообщил, что бойцы подразделения «Барс-12» уничтожили опорные пункты украинской армии в районе Лисичанска. По словам военнослужащего с позывным Забой, в зоне их ответственности малым сроком жизни отличается техника ВСУ, которую российские бойцы уничтожают в кратчайшие сроки.

Ранее, 28 ноября, Минобороны сообщило, что экипажи ударных вертолетов Ми-28Н Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили опорные пункты войск Украины на донецком направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.