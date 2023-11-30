Сервис Tinkoff Pay разрешат привязывать к карте любого банка

В первом квартале 2024 года Тинькофф даст возможность привязать карты других российских банков к системе мгновенной оплаты Tinkoff Pay, сообщил «Коммерсант».

В сервис будет добавлено 65 млн карт сторонних банков, данные о которых были сохранены в экосистеме компании. Привязать карту к системе Tinkoff Pay можно будет во время первой покупки. Для этого держателю карты будет достаточно открыть специальную форму, которая появится на странице оплаты при нажатии кнопки Tinkoff Pay. После этого оплату можно будет совершать простым нажатием на кнопку. Клиентам, уже сохранившим карту в экосистеме Tinkoff, не потребуется отдельной авторизации, — данные при заходе в сервис будут передаваться автоматически.

Как сообщили «Коммерсанту» представители Тинькофф, оплатой по кнопке через Tinkoff Pay пользуются 65% из 40 млн клиентов банка. Компания обещает ввести кэшбек за покупки для пользователей. Для магазинов Tinkoff Pay повышает долю успешных покупок на 19%, а средний чек – на 11%. Ожидается, что скорость платежей в итоге увеличится в 10 раз.

На сегодняшний день собственные платежные системы есть также у Альфа-банка, Сбербанка и «Яндекса», напоминает «Коммерсант». Первые два позволяют привязывать к системе карты своих банков, в «Яндексе» доступ открыт для клиентов всех банков. Национальная система платежных карт — оператор карт «Мир» — разработала Mir Pay и «СБПэй», позволяющие проводить оплату с использованием QR-кода с банковского счета.