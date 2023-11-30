Реклама
Прямой эфир
Спорт
Глава ОКР назвал произволом решение МОК позволить трем россиянам сменить сборные
Общество
МЧС Крыма предварительно оценило ущерб от стихии в 39,7 млрд рублей
Мир
Премьер Словакии заявил о провале стратегии ЕС и США по Украине
Мир
Президент Сенегала посетовал на происходящие в Африке «каждое утро» перевороты
Мир
Нетаньяху поручил главе МИД Израиля вызвать посла Испании
Мир
Bloomberg сообщило о росте безработицы в Германии до 5,9%
Мир
Глава ЕК признала невыполнение Европой плана по производству снарядов
Мир
Канцелярия Орбана заявила о неготовности поддержать прием Украины в ЕС
Экономика
Правительство направит свыше 11 млрд рублей на зарплаты работников бюджетной сферы
Общество
Матвиенко посетила Санкт-Петербургский горный университет в его юбилей
Интернет и технологии
Суд в Москве оштрафовал Snapchat на 9 млн рублей
Общество
За похищенную под Калугой девочку потребовали выкуп в 1,5 млн рублей
Экономика
Закупки зерна в госфонд начнутся 11 декабря
Авто
Правительство РФ направит 15 млрд рублей на развитие автомобильной промышленности
Сюжет:

Ноябрь войдет в число самых «мокрых» месяцев с 1879 года

Синоптик Позднякова: ноябрь 2023 года войдет в топ-10 самых «мокрых» месяцев с 1879-го
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ноябрь 2023 года войдет в топ-10 самых «мокрых» месяцев с 1879-го. Об этом 30 ноября сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«По количеству свежевыпавшего снега ноябрь 2023 года войдет в число трех самых «снежных» за последние 25 лет. А по сумме осадков за месяц, более 80 мм, завершит десятку самых «мокрых» с 1879 года!» — написала она в своем Telegram-канале.

Позднякова отметила, что в среднем по Москве количество выпавшего снега в ночь на 30 ноября составило 4 см. По словам специалиста, в центре города высота его покрова увеличилась на 5 см — до 25 см.

Теплые выходные: чего ждать от погоды в Москве и других городах в ближайшее время
Столицу накрыл сильный снегопад, на дорогах ожидаются заносы

Ранее, 27 ноября, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что в столице на текущей неделе ожидаются резкие перепады температур. По словам синоптика, с вечера понедельника начнется понижение температуры, которое будет продолжаться в течение следующей ночи и дня, ожидается –5...–8 градусов.

Вильфанд также добавил, что в четверг в Москву придет более влажный воздух с юго-востока, ожидаются значительные осадки. Однако температура повысится, ожидается, что днем будет около –4 градусов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023