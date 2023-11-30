Ноябрь войдет в число самых «мокрых» месяцев с 1879 года

Ноябрь 2023 года войдет в топ-10 самых «мокрых» месяцев с 1879-го. Об этом 30 ноября сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«По количеству свежевыпавшего снега ноябрь 2023 года войдет в число трех самых «снежных» за последние 25 лет. А по сумме осадков за месяц, более 80 мм, завершит десятку самых «мокрых» с 1879 года!» — написала она в своем Telegram-канале.

Позднякова отметила, что в среднем по Москве количество выпавшего снега в ночь на 30 ноября составило 4 см. По словам специалиста, в центре города высота его покрова увеличилась на 5 см — до 25 см.

Ранее, 27 ноября, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что в столице на текущей неделе ожидаются резкие перепады температур. По словам синоптика, с вечера понедельника начнется понижение температуры, которое будет продолжаться в течение следующей ночи и дня, ожидается –5...–8 градусов.

Вильфанд также добавил, что в четверг в Москву придет более влажный воздух с юго-востока, ожидаются значительные осадки. Однако температура повысится, ожидается, что днем будет около –4 градусов.