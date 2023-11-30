Фотовыставка в честь Юрия Сенкевича откроется на Гоголевском бульваре 4 декабря

Фотовыставка, посвященная ученому, путешественнику-исследователю и телеведущему Юрию Сенкевичу, откроется 4 декабря на Гоголевском бульваре в Москве. Об этом департамент информационного и медиаобеспечения Русского географического общества сообщил в четверг, 30 ноября.

«4 декабря на Гоголевском бульваре состоится торжественное открытие фотовыставки, посвященной памяти Юрия Сенкевича — всемирно известного путешественника, журналиста, многолетнего ведущего телепрограммы «Клуб путешественников», военного врача, полярника, ближайшего друга и соратника Артура Чилингарова — президента Ассоциации полярников и первого вице-президента Русского географического общества», — говорится в сообщении.

Отмечается, что открытие фотовыставки состоится в 12:00 мск, уточняет агентство городских новостей «Москва».

Ранее, в 2009 году мемориальный музей Сенкевича был открыт в Москве.

Музей располагается в бывшем здании редакции телепрограммы «Клуб путешественников» на Селезневской улице, 11а.