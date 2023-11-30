Жителя Приамурья осудили за пьяное ДТП с двумя погибшими пассажирами

В Амурской области вынесен приговор в отношении водителя, которого признали виновным в ДТП с двумя погибшими пассажирами. Мужчину отправят в колонию на 11 лет.

Авария произошла в октябре 2022 года. По версии следствия, 25-летний подсудимый в нетрезвом состоянии сел за руль автомобиля Honda CR-V и при движении между селами Волково и Дроново допустил съезд в кювет. Иномарка опрокинулась на крышу. Смертельные травмы получили 16-летний парень и 18-летняя девушка, они скончались на месте.

В ходе судебного разбирательства мужчина отрицал, что находился за рулем в момент ДТП. Об этом пишет Амурская служба новостей со ссылкой на прокуратуру.

Благовещенский городской суд признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Подсудимого приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.