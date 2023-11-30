Лавров на СМИД ОБСЕ затронет тему кризиса безопасности в Европе из-за политики США

Выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) коснется кризиса безопасности в Европе, вызванного нежеланием США выстраивать нормальный порядок отношений. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, 30 ноября,

«Желание определенной страны — Соединенных Штатов Америки — сделать всё для того, чтобы не допустить нормального хода сотрудничества и выстраивания коллективной безопасности на Европейском континенте», — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Она также сообщила, что вслед за Украиной и странами Прибалтики бойкотировать заседание ОБСЕ с участием главы российского МИДа решила Польша.

Самолет Лаврова приземлился в столице Северной Македонии Скопье где пройдет заседание, в среду в 22:59 по местному времени (00:59 мск 30 ноября). Двухдневный формат СМИД ОБСЕ включает пленарные заседания и другие мероприятия в рамках совета и на его полях. В программе Лаврова запланированы как многосторонние, так и двусторонние переговоры.

29 ноября Захарова сообщила, что при подготовке к встрече СМИД ОБСЕв отношении России чинились «всяческие козни». Она отметила, что часть государств Запада понимает, что довели ситуацию в организации до «экзистенциального кризиса этой структуры», а другая продолжает «давить на педаль абсолютно русофобского угара».

До этого, 28 ноября, в знак протеста против участия во встрече российского министра Украина, а вслед за ней и Литва, Латвия и Эстония заявили, что бойкотируют заседание в Скопье.