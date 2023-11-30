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На Конгрессе молодых ученых обсудили вопросы развития медицины и этики исследований

На Конгрессе молодых ученых обсудили вопросы развития медицины и этики исследований
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Медицинские технологии и инфраструктуры, применяемые в России, действительно передовые, поэтому растет поток иностранных пациентов, а исследования, проводимые в этой области, должны служить во благо людям. Об этом 30 ноября «на полях» III Конгресс молодых ученых, проводимом в Парке науки и искусства «Сириус» рассказал «Известиям» глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Сегодня инфраструктура и технологии, применяемые в России, действительно передовые, эта информация становится доступной во многих странах, поэтому мы видим внимание и интерес, пациенты едут за лечением в нашу страну», — сказал министр.

Мурашко отметил, что иностранные пациенты едут лечить в Россию не только кардиологические и онкологические заболевания, но и многие другие. Инновационные решение, имеющиеся в России, которых нет за рубежом, вызывают интерес за границей.

«По онкологии фактически поток в этом году увеличился больше, чем в два раза. Поэтому и вот те разработки, которые, в том числе, сегодня ведут ведущие центры, как федеральные, так и московские, других регионов, сегодня активно внедряются. Красноярск, Бурятия — в том числе, сейчас новый центр начал функционировать», — отметил он.

Глава Минздрава добавил, что россиянам лечение онкологических болезней стало более доступно, растет квалификация врачей, расширены объемы медпомощи, поэтому результатом становится снижение смертности.

В свою очередь кандидат медицинских наук, член ученого совета МГУ Мария Воронцова отметила, что повсеместное внедрение искусственного интеллекта, нейросетей в медицинскую сферу и научные исследования, несет как благо, так и риски. По словам эксперта, любые нейросети будут применять в работе то, что им «скармливает» человек.

«Очень много нейросетей используется в исследованиях, где есть биоинформатика, помогает врачам-генетикам интерпретировать полученные результаты исследования и так далее. Вместе с тем есть новые веяния применения этих технологий и они как-то пугают, заставляют задуматься», — поделился она мнением.

По мнению Воронцовой, какие люди — такие будут и нейросети, в этом кроются потенциальные риски, подчеркнула она, добавив, что технологии должны служить на благо людям.

«Для меня как для врача, для ученого, конечно является неприемлемым написание научного труда нейросетью. Биоэтика и этика в целом не являются сдерживающим механизмом, а являются поддерживающим механизмом научных исследований», — сказала Воронцова.

Кроме того, ученый отметила, что назрело время формировать школы, где студентам и ученым будут рассказывать, как этично проводить исследования и верно их оформлять. В пример исследования без этического надзора она привела изобретение атомной бомбы. По ее мнению, любое исследование может иметь потенциально неблагоприятные последствия для человека и общества.

«Наше общество дошло и до разработки препарата для орфанных заболеваний, там вопросы этики и биоэтики стоят особенно остро», — обратила внимание специалист.

По словам эксперта, наблюдается сотрудничество российских ученых со специалистами других стран, работа идет в сфере научных и медицинских прикладных исследований.

Воронцова добавила, что наблюдается тренд выведения на рынок новых препаратов по ускоренным процедурам, это вызывает вопросы об этике процедуры.

«Вызывает вопросы, что здесь этично, а что неэтично в смысле, стоит ли подольше препараты подержать на тестировании или стоит быстрее вывести на рынок для того, чтобы нуждающиеся пациенты как можно быстрее получили к ним доступ», — заключила она.

Светили наукой: в «Сириусе» открылся III Конгресс молодых ученых
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Накануне, 29 ноября, президент России Владимир Путин отметил на Конгрессе молодых ученых, что Запад думал, что Россия никогда не слезет с его «технологической иглы», но это происходит очень быстро. Глава государства также подчеркнул, что у российских производителей техники появился рынок сбыта продукции.

Ранее, 24 ноября, выступая на посвященной искусственному интеллекту (ИИ) конференции AI Journey, Путин назвал монополию западных платформ в России в сфере ИИ опасной и недопустимой. При этом глава государства подчеркнул, что запретить развитие технологий нельзя, но следует следить за безопасностью и разумностью их применения.

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