Чиханчин доложил Путину о пресечении попытки вывода «в тень» 320 млрд рублей

Федеральная служба по финансовому мониторингу совместно с Банком России предотвратил вывод в теневой сектор порядка 320 млрд рублей. Об этом 30 ноября сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Чиханчин отметил, что Росфинмониторинг и Центробанк РФ провели большую совместную работу, в результате которой количество законопослушных финансовых институтов в стране достигло 90%. Однако с оставшимися 10% ведомства продолжают работать.

«И вот этот созданный механизм позволил только в этом году не допустить в теневой оборот порядка 320 млрд. Это благодаря совместным действиям с Центральным банком и тому, что они создали вместе с нами механизм «Знай своего клиента», — заявил глава финразведки.

Также в ходе встречи Чиханчин сообщил, что ведомство продолжает работу по вопросам оборота криптовалюты. Так, из-за недостатка регулирования в этой сфере, количество подозрительных операций с криптовалютой возросло в два раза, в основном они связаны с наркотиками, мошенничеством и коррупцией.

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