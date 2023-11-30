Эксперт оценил предложение ввести мораторий на утилизационный сбор на авто в РФ

Инициатива ввести мораторий на утилизационный сбор до 31 декабря текущего года направлена на защиту россиян от лишних переплат при покупке автомобиля из-за рубежа, сказал «Известиям» 30 ноября независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.

По его словам, многие покупатели столкнулись с тем, что в процессе доставки автомобиля в Россию сумма утилизационного сбора для них выросла в разы — в некоторых случаях автомобилистам придется заплатить еще 20–50% к стоимости автомобиля.

«В целом идея верная и направлена на борьбу с перекупщиками и «серыми» дилерами, которые ввозят авто в страну под видом личного использования, а на самом деле — для перепродажи. Поэтому в течении месяца предложено доработать систему взимания утилизационного сбора и, главное, разъяснить конечным потребителям все таможенные тонкости», — отметил Тузов.

В противном случае в условиях дефицита новых автомобилей и регулярного роста цен на них у россиян не останется возможности приобрести желаемый авто из-за рубежа, тогда спрос переориентируется на автомобили китайских и российских брендов, показатели продаж которых уже бьют рекорды, объяснил он.

«Такая ситуация в целом выгодна стране, поэтому мораторий, вероятней всего, не введут. Кроме того, учитывая, что принятие решения о внесении поправок в закон об утилизационном сборе заняло несколько месяцев, нововведения в части утилизационного сбора не успеют согласовать в правительстве РФ до конца текущего года», — заключил Тузов.

Накануне стало известно, что лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести мораторий на утилизационный сбор до 31 декабря 2023-го. Официальное письмо с предложением депутат направил на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина. При этом он уточнил, что в ходе Всероссийского приема граждан, проводимого партией, поступили вопросы касательно роста стоимости утилизационного сбора. Люди не разобрались в новых правилах, добавил Слуцкий.

Президент России Владимир Путин 17 августа поддержал идею направить более 5% доходов от утилизационного сбора на развитие общественного транспорта.