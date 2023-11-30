Фестиваль хоровых коллективов в Тамбове приобрел Всероссийский статус

В Тамбовской области 30 ноября состоится первый Всероссийский конкурс-фестиваль хоровых коллективов, посвященный памяти Заслуженного работника культуры РФ Виктора Суханина.

Как отмечает ИА «ОнлайнТамбов.Ру», некогда региональное мероприятие получило российский масштаб. Старт этому музыкальному событию, посвященному памяти выдающегося педагога и деятеля культуры был дан в 2007 году.

Предполагается, что этот праздник академической хоровой музыки объединить участников и членов жюри из разных российских регионов. Ожидается выступление хоровых коллективов из Москвы, Мичуринска, Моршанска, Забайкальского края, Калужской и Воронежской областей.

Виктор Суханин более 30 лет проработал в Детской музыкальной школе № 1 Мичуринска. Он воспитал не одно поколение талантливых исполнителей и создал Образцовый коллектив хор «Соловушка». Фестиваль организуют на базе Мичуринской детской музыкальной школы имени Сергея Рахманинова.