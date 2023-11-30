Школьник вдохнул газ из баллона и умер в Иркутской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 11-летнего школьника в Иркутской области. По предварительным данным, мальчик вдохнул газ из хозяйственно-бытового баллона.

Инцидент произошел 29 ноября в селе Баяндай. По данным правоохранительных органов, школьник вместе с несовершеннолетними знакомыми находился в помещении бани. Мальчик потерял сознание, вдохнув газ из баллона. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его жизнь не удалось.

В момент происшествия взрослых в доме не было. Следователи устанавливают, где дети купили газовый баллон, пишет ИА IrkutskMedia.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В Ростовской области четверо детей в возрасте от шести до 15 лет отравились угарным газом в частном доме. Источником газа стала печь.