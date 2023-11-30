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Эпидмероприятия провели после прилета в РФ заболевшего пассажира из Шри-Ланки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Специальные противоэпидемические мероприятия были организованы после прилета в Россию пассажира из Шри-Ланки с повышенной температурой тела. Об этом пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области сообщила в четверг, 30 ноября.

В ведомстве уточнили, что накануне в службу санитарно-карантинного контроля Роспотребнадзора в аэропорту Шереметьево поступило донесение о пассажире с высокой температурой на борту самолета, следовавшего из Шри-Ланки.

«По прибытии в Москву пассажир передан медикам, устанавливается причина заболевания. В настоящее время проводятся дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия, заключительная дезинфекция и дезинсекции воздушного судна, организовано меднаблюдение за членами экипажей», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

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В июне замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предупредила о рисках привезти с отдыха опасную инфекцию. По ее словам, лихорадка Денге встречается в Юго-Восточной Азии. Также из тропических стран можно привезти дизентерию и сальмонеллез.

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