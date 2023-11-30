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В рамках саммита BRICS+ Fashion состоялся показ брендов Турции, Китая и РФ
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В рамках саммита BRICS+ Fashion состоялся показ брендов Турции, Китая и РФ

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Фото: ТАСС/EPA
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Во второй день проходящего в Москве саммита BRICS+ Fashion Summit на трех площадках прошли показы брендов из разных стран: Турции, Китая и России. Об этом 30 ноября говорится в пресс-релизе мероприятия, поступившего в «Известия».

В Паркинг Галерее парка «Зарядье» был проведен показ хэдлайнера Стамбульской недели моды, турецкого бренда Arzu Kaprol. В Государственном историческом музее (ГИМ) свою коллекцию представил китайский бренд нестандартной классики CHNNYU. В Российской государственной библиотеке (РГБ) прошел показ бренда Alena Akhmadullina.

Также прошел на саммите прошел новый трек деловой программы. Так, трек «Предпринимательство» состоял из 11 дискуссий, одной пленарной сессии и трех TED-выступлений. Кроме того, в Большом, Малом и Открытом залах МКЗ «Зарядье» прошли лекции фешен-экспертов.

Продолжилась работа В2В-шоурума, где представлены более 120 дизайнеров из разных стран. Программа продолжилась традиционным fashion-интенсивом. Также прошли показы модных брендов и Московская ночь моды.

Позже в этот день участники саммита смогут посетить фестиваль короткометражек World Fashion Shorts в центре дизайна Artplay (мультимедийный зал) и обсудить фильмы с экспертами.

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BRICS+ Fashion Summit проходит в Москве с 28 ноября по 2 декабря под эгидой Московской недели моды и собрал представителей модной индустрии из более, чем 60 стран. Мероприятие будет включать деловую программу, fashion-интенсив, модные показы российских и зарубежных брендов, В2В-шоурум и многое другое. Организатором мероприятия выступает Фонд моды при поддержке правительства Москвы.

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