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«Тинькофф Касса» подключила SberPay

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Фото: ТАСС/Ведомости/Stoulov Maxim
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Сервис интернет-эквайринга «Тинькофф Касса» увеличила число способов оплаты в онлайне — теперь клиенты могут оплачивать покупки через SberPay. Об этом на конференции Tinkoff eCommerce 2023 рассказал руководитель «Тинькофф Кассы» Вячеслав Рябцев.

В декабре SberPay станет доступен всем магазинам-партнерам, принимающим оплату через платежную форму «Тинькофф Кассы».

Отмечается, что с подключением SberPay на платежной форме «Тинькофф Кассы» будут представлены все самые популярные в России способы оплаты товаров и услуг — всего более 10 платежных решений.

SberPay позволяет оплачивать покупки без ввода данных карты. Процесс проходит в несколько раз быстрее, чем по банковской карте. Сервисом пользуются почти 30 млн человек в месяц.

«Вместе с коллегами из «Сбера» мы решили открыть наши экосистемы и интегрировать SberPay в «Тинькофф Кассу». Мы создали решение, объединяющее большую часть покупателей нашей страны, чтобы любой человек мог платить так, как ему привычно и удобно, практически на любых сайтах рунета. А бизнес-клиенты «Тинькофф Кассы» за счет добавления нового способа оплаты смогут повысить платежную конверсию и прибыль», — заявил Рябцев.

И.о. директора дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Сергей Шубочкин в свою очередь рассказал, что в этом году Tinkoff Pay стал доступен в офлайн-магазинах при оплате по QR-коду «Сбера». «Сейчас с его помощью клиенты «Тинькофф» могут бесконтактно оплачивать покупки на более чем 1,6 млн POS-терминалов «Сбера». Объединение наших Pay-сервисов для приема платежей в интернете — следующий шаг, направленный на повышение комфорта для наших клиентов», — добавил он.

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