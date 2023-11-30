Жителей Магаданской области предупредили о сильном снеге

В первый день зимы в Магаданской области ожидается сильный снегопад. Об этом сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на информацию Пожарно-спасательного центра региона.

Наиболее интенсивные осадки ожидаются в Магадане и Ольском муниципальном округе. Вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня, которые будут связаны с обрывом линий связи и электропередачи. Кроме того, граждан предупреждают о возможном нарушении в работе всех видов транспорта. На дорогах образуются снежные заносы, растет риск ДТП.

Для пешеходов угрозу представляет обрушение снежных козырьков и сосулек со зданий. Жителей региона просят соблюдать осторожность.

Ранее в этот день ГИБДД Забайкальского края предупредила граждан об образовании наледи на дорогах. Неблагоприятные условия складываются из-за перепадов дневных и ночных температур.