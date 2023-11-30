Засуха стала причиной сокращения производства зерна на 30% в Татарстане

В Татарстане, по данным на 1 ноября 2023 года, собрали порядка 3,7 млн т зерна, включая кукурузу. Это на 31% меньше, чем за тот же период 2022 года. Об этом говорится в докладе Росстата о социально-экономическом положении РФ.

Впрочем, Татарстан все равно занимает второе место по урожаю зерновых в Приволжском федеральном округе. Больше удалось собрать лишь в Саратовской области (около 5,7 млн т зерновых).

Урожай свеклы в Татарстане также оказался на 1% меньше, чем в прошлом году, — 1,5 млн т. Но по урожаю подсолнечника этот год был для республики более урожайным, чем 2022-й. Удалось вырастить 278 тыс. т, что больше показателя прошлого года почти на 70%.

Также в Татарстане произвели 872 тыс. т картофеля, что составляет 95,5% к объему прошлого года, а овощей — 247,5 тыс. т, или 91% к общему 2022 года.

ИА «Татар-информ» пишет о том, что ранее глава республиканского минсельхозпрода Марат Зяббаров отмечал, что 2023 год выдался жарким и засушливым. Весна пришла рано, а затем несколько дней держались морозы. Около 50 тыс. га озимых культур было потеряно.

Ранее, 28 ноября, сообщалось, что в правительстве рассматривают запрет на вывоз зерновых из России. Минсельхозу поручено вести ежемесячный мониторинг остатков их запасов. Если они снизятся до критического уровня, ведомство должно направить в Минэкономразвития и Минпромторг предложение о временном запрете на экспорт таких культур.