В Кишиневе простились с ветераном Сталинградской и Курской битв Гладковым

В Кишиневе 30 ноября прошли похороны кавалера трех орденов Великой Отечественной войны, участника Сталинградской и Курской битв полковника Павла Гладкова, ушедшего из жизни в возрасте 102 лет.

Как отмечает «РИА Новости», сотни людей пришли проститься с ветераном к дому, где он проживал. Кроме того, в церемонии участвовали гражданские активисты, представители оппозиционных партий страны и представители дипмиссии РФ в Молдавии.

Накануне, 29 ноября, сообщалось, что молдавское минобороны отказало в последних воинских почестях Гладкову. Кроме того, уточнялось, что Агентство военной науки и памяти не дало согласия в предоставлении помещения Дома армии для церемонии прощания с ветераном.

О смерти Гладкова стало известно ранее в тот день. По словам главы поискового движения и национального оргкомитета «Победа» Алексея Петровича, он был последним из ныне живущих ветеранов, принимавших участие в Сталинградской и Курской битвах. В конце войны Гладков оказался в Германии. Всего за время боевых действий батарея Гладкова уничтожила 37 самолетов и свыше 200 немецких военнослужащих.