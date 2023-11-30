Собянин рассказал о подготовке в школах Москвы инженеров и IT-специалистов

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на своем персональном сайте в четверг, 30 ноября, о подготовке инженеров и IT-специалистов в столичных школах.

По словам градоначальника, первым шагом стало открытие предпрофессиональных классов, в том числе инженерных и IT. В настоящее время они есть в каждой второй школе в столице.

«Для этого потребовалось не только реорганизовать учебный процесс, пересмотреть программы, но и оснастить школьные лаборатории новейшим оборудованием, в том числе 3D-сканерами и 3D-принтерами, системами сбора и анализа данных, а также фрезерными, токарными, шлифовальными и других станками и многим-многим другим», — написал Собянин.

Затем был разработан новый стандарт предпрофессионального образования. С этого учебного года по нему учатся во всех инженерных и IT-классах, передает агентство городских новостей «Москва».

В новый стандарт предпрофессионального образования в инженерных и IT-классах входят: углубленное изучение профильных предметов, обязательные предпрофессиональные спецкурсы, комплексная экскурсионная программа на предприятиях, получение профессии на базе колледжа, а также проектно-исследовательская деятельность в вузах и сбалансированная учебная нагрузка, уточняется на сайте aif.ru.

Собянин добавил, что с 2015 года предпрофессиональные классы отлично себя зарекомендовали — ежегодно тысячи их выпускников поступают в высшие учебные заведения, в том числе в вузы-партнеры, на базе которых дети проходили подготовку.

Ранее, 27 ноября, «Известия» ознакомились с исследованием онлайн-сервиса для поиска специалистов «Профи», из которого следует, что россияне стали чаще обращаться к IT-специалистам. Число заказов в сегменте IT выросло во всех категориях с ноября 2022 года по ноябрь 2023-го.

Так, отмечается, что за последний год заметнее всего увеличился спрос на системную интеграцию — на 66%. Услугами веб-дизайнеров стали интересоваться на 46% больше, чем в 2022-м.

Кроме того, IT-сектор стал лидером среди отраслей в России по темпам роста зарплат, по итогам октября оклады в этой категории увеличились на 8,5% в годовом выражении, передает НСН.