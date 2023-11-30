Новый случай кори зарегистрировали в школе в Ставропольском крае

Корь диагностировали у ученика школы № 7 в Пятигорске (Ставропольский край). Детей, у которых нет прививок от заболевания, отправили на карантин.

По словам мэра города Дмитрия Ворошилова, заболевший ребенок не проходил вакцинацию. Школа выполняет все требования Роспотребнадзора в связи с выявленным случаем заболевания. Об этом пишет ИА StavropolMedia.

Непривитые дети будут продолжать обучение в дистанционном режиме.

В середине ноября заболевание корью заподозрили у жителя Городищенского района Пензенской области. Под наблюдением медиков находится вся его семья из семи человек.