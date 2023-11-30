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Российским онлайн-магазинам предложили способ увеличения продаж

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Фото: Getty Images
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Для российских онлайн-магазинов запустили новый сервис — «Тинькофф Корзина», который помогает увеличить продажи до 60%. Об этом рассказали на конференции Tinkoff eCommerce 2023.

Сервис позволяет оформлять заказы быстрее за счет автоматического предзаполнения форм с информацией о покупателе, способе и месте доставки, а также моментальной оплаты. Система узнает покупателя по номеру мобильного телефона и сама заполняет его персональные данные и подбирает самый часто используемый адрес и формат доставки.

Директор Tinkoff eCommerce Илья Кретов отметил, что, согласно исследованию, до появления сервиса меньше трети покупателей доходили до финальной оплаты заказа в интернет-магазинах. «Бросить корзину их вынуждали множество факторов, но главные «убийцы» конверсии — это сложные и нестабильные формы заказа, непрозрачные условия доставки, необходимость вводить данные карт, а также отсутствие удобных вариантов получения и оплаты заказа», — пояснил он.

Уточняется, что сервис позволяет магазину подключить до десяти служб доставки товаров, а также интегрировать уже работающие с ним курьерские сервисы.

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