В Домодедово у пассажира из ОАЭ обнаружили драгоценности на 5,5 млн рублей

Незадекларированные драгоценности Cartier общей стоимостью 5,5 млн рублей обнаружили домодедовские таможенники у пассажира из ОАЭ. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) в своем Telegram-канале.

Люксовые украшения и часы без декларирования пытался ввезти 40-летний россиянин, он был остановлен в «зеленом» коридоре. В багаже мужчины были найдены два кольца и часы, чеки и сертификаты к ним. По данным экспертизы, изделия выполнены из золота 750-й пробы со вставками из бриллиантов и корундов.

Сумма неуплаченных таможенных платежей составила 1,3 млн рублей, уточнили в ведомстве.

«За контрабанду стратегически важных товаров нарушителю грозит от 3 до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей», — говорится в сообщении.

Ранее, 13 ноября, ФТС сообщила, что пулковские таможенники обнаружили на руке россиянки, прилетевшей из США транзитом через Турцию, незадекларированные швейцарские часы Patek Philippe стоимостью почти 6 млн рублей. Россиянка объяснила, что это подарок супруга, а также отметила, что не знала о необходимости декларирования изделия.