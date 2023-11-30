Пожароопасный сезон завершился в Приморском крае

Пожароопасный сезон официально завершился в Приморском крае. Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве.

За прошедший сезон в Приморье произошло 318 пожаров, площадь горения составила более 18,5 тыс. га. В первые сутки после обнаружения удалось ликвидировать 97% пожаров. По сравнению с 2022 годом количество возгораний существенно снизилось, уточняет ИА UssurMedia. Тогда было зарегистрировано 530 пожаров площадью 61 тыс. га.

В основном возгорания регистрировали весной и осенью. Летом крупных пожаров не было. Основными причинами горения становятся неосторожное обращение граждан с огнем и переход огня на лес с земель иных категорий. В частности, лесные пожары начинались после неконтролируемых выжиганий на землях сельскохозяйственного назначения.

На землях иных категорий произошло 395 пожаров площадью свыше 32 тыс. га. Только в лечебно-оздоровительной местности месторождения лечебных грязей «Ясное» произошло шесть пожаров площадью около 3 тыс. га.

На землях лесного фонда уже проводятся противопожарные мероприятия в рамках подготовки к сезону 2024 года. Построено свыше 53 км дорог противопожарного назначения, реконструировано свыше 450 км дорог. Обустроено почти 2,3 тыс. км минерализованных полос.

В Хабаровском крае пожароопасный сезон завершился в начале ноября в связи с приходом снежного циклона. За сезон зарегистрировали больше 830 природных возгораний.