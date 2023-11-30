Подруга освобожденной ХАМАС пенсионерки из РФ заявила о сложной реабилитации

Людмила, подруга 73-летней гражданки РФ Ирины Татти, освобожденной палестинским движением ХАМАС из сектора Газа, рассказала 30 ноября «Известиям» о состоянии здоровья пенсионерки.

«По видео, которое предоставил ХАМАС и которое было показано по всем телеканалам, видно то, что человек очень изможден с учетом того, что ей 73 года. Видно то, что она идет только с помощью дочери. Угрозы жизни нет, но реабилитация нужна будет, не говоря уже о психоэмоциональном состоянии», — сказала Людмила.

Она отметила, что среди удерживаемых ХАМАС людях остаются внук Татти вместе со своей девушкой, которая является гражданкой Израиля. По ее словам, дом пенсионерки разрушен, также погиб ее зять.

Людмила заключила, что процесс реабилитации Татти будет сложным после всего пережитого.

Утром 24 ноября соглашение о временном прекращении огня между двумя сторонами вступило в силу. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). Так, в ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль пообещал отпустить на свободу 150 палестинских заключенных. Позднее, 27 ноября, перемирие в анклаве было продлено еще на два дня. 30 ноября процесс был продолжен.

29 ноября ХАМАС опубликовало кадры освобождения из плена двух гражданок РФ — 50-летней Елены Трупановой и ее 73-летней матери Ирины Татти. В тот день посол Израиля в Москве Александр Бен Цви сообщил, что в плену у палестинского движения остаются еще семь заложников-россиян. Он отметил, что находится в постоянном контакте с РФ по ситуации с удерживаемыми ХАМАС людьми.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.