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Большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным – 2023. Главное

Песков: большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным пройдут 14 декабря
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал дату проведения прямой линии с главой государства. Российский лидер выступит перед гражданами и ответит на их вопросы в прямом эфире. «Известия» рассказывают, когда и как пройдет прямая линия с Владимиром Путиным.

Прямая линия с Путиным в 2023 году — где и когда смотреть

По словам представителя Кремля, мероприятие запланировано на 14 декабря. Оно будет проводиться в онлайн-формате. Время проведения будет известно ближе к событию.

Трансляцию выступления Путина будут вести федеральные телеканалы, а также интернет-порталы. Посмотреть прямую линию можно будет и на сайте «Известий». Как уточнил Песков, четкого хронометража у мероприятия нет, но оно всегда продолжительное и не имеет ограничений по времени.

Как будет проходить прямая линия с Путиным в 2023 году

Глава государства будет отвечать на заранее присланные вопросы граждан в прямом эфире и отдавать соответствующие поручения по решению проблем уполномоченным лицам. Помимо прямой линии, 14 декабря состоится и пресс-конференция по итогам года. В студии будут присутствовать журналисты изданий разного уровня: региональные, федеральные, иностранные, аккредитованные в Москве.

Прием вопросов граждан начнется с 1 декабря. Россияне смогут воспользоваться телефоном 8 800-200-40-40, отправить бесплатное SMS-сообщение на номер 0440 или оставить обращение на сайте «Москва-Путину.Ру».

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