Черноморский шторм накроет Алтайский край

Черноморский шторм начал движение в сторону Западной Сибири. Почти на всей территории Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

По пути шторм заденет и Алтайский край. Погода ухудшится в воскресенье, 3 декабря. На территории региона прогнозируют ветер с порывам до 22 м/с.

Пойдет мокрый снег, ожидаются метели и сильная гололедица. При этом в ближайшие дни температура будет плюсовой. Так, 3 декабря обещают до +6 градусов, пишет altapress.ru.

Ранее, 29 ноября, в Росгидрометцентре предупредили, что на Москву надвигается снежный шторм. Столичный регион накроет циклон, который движется с юго-восточной части страны. Шторм ослабнет к вечеру 30 ноября.