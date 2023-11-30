Свыше 20 тыс. т овощей собрали аграрии в Камчатском крае

Больше 20 тыс. т овощей собрали в Камчатском крае по итогу уборочной кампании. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на информацию регионального правительства.

Всего удалось собрать почти 6,5 тыс. т овощей открытого грунта. Урожай моркови составил 1,77 тыс. т. Из-за дождливого лета отмечается низкий урожай свеклы — 983,9 т. Развитию корнеплода препятствовала избыточная влага в почве. Урожай капусты соответствует показателю 2022 года. Урожай картофеля составил 15,1 тыс. т.

Кроме того, за сезон аграрии заготовили 192,3 тыс. центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов. Обеспеченность животных кормами составляет 121,1%.

«Достаточно неплохо заготовили кормовые культуры для всех видов скота. В прошлом году у нас была проблема с сеном, в этом году заготовлено достаточно, и мы имеем задел на следующий сезон, если будет неурожай», — отметил заместитель председателя правительства региона Роман Василевский.

Власти отмечают, что Камчатский край находится в зоне рискованного земледелия. На многие процессы в сельском хозяйстве влияют погодные условия.