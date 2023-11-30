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Четыре человека пострадали в ДТП с водителем без прав в Забайкалье

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Легковой автомобиль съехал с дороги и перевернулся в Забайкальском крае. Четыре человека получили травмы.

Авария произошла на дороге Новая Кука — Могзон — Хилок на территории Читинского района. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Toyota Caldina не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части, в результате чего иномарка опрокинулась. Об этом пишет ИА ChitaMedia.

Автомобилист и трое его пассажиров получили травмы, но госпитализация им не потребовалась. В ГИБДД уточнили, что у водителя нет прав на управление транспортным средством.

Всего за сутки в Забайкалье произошла 21 авария, в четырех ДТП пострадали люди. Зафиксировано 235 нарушений правил дорожного движения, 14 водителей сели за руль в пьяном состоянии.

В Калининградской области 29 ноября автобус, перевозивший школьников на экскурсию, столкнулся с двумя легковушками. В салоне находились 39 детей, они не пострадали. Травмы получили трое взрослых.

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