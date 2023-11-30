Реклама
Прямой эфир
Общество
В рамках саммита BRICS+ Fashion состоялся показ брендов Турции, Китая и РФ
Экономика
Чиханчин доложил Путину о пресечении попытки вывода «в тень» 320 млрд рублей
Мир
Forbes указал на выводящую из строя танк Abrams уязвимость
Новости компаний
«Тинькофф Касса» подключила SberPay
Общество
Эпидмероприятия провели после прилета в РФ заболевшего пассажира из Шри-Ланки
Мир
Польский генерал указал на нулевые шансы Киева вернуть утраченные территории
Мир
Захарова назвала «русофобской идеей» отказ Болгарии в перелете делегации МИД РФ
Мир
Токаев выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в хостеле в Алма-Ате
Общество
В Домодедово у пассажира из ОАЭ обнаружили драгоценности на 5,5 млн рублей
Экономика
Действие «Дальневосточной ипотеки» распространили на арктическую зону РФ
Мир
Песков заявил о провокационном характере сотрудничества НАТО и Украины
Политика
В Кремле сочли абсурдом запрет Болгарией пролета самолета с Захаровой
Мир
Посол Израиля в РФ назвал условия для диалога по урегулированию конфликта
Мир
WP сообщила о планах республиканцев проголосовать по импичменту Байдену
Сюжет:

Песков заявил о провокационном характере сотрудничества НАТО и Украины

Песков: программа сотрудничества НАТО и Украины носит провокационный характер
0
Фото: Global Look Press/PHOTOTHEK/Thomas Trutschel
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Программа сотрудничества НАТО и Украины носит провокационный характер. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 30 ноября.

«Здесь нет никаких новаций. Очевидно, что НАТО собирается продолжать взаимодействие с Украиной. Да, это то, что нам не нравится», — добавил он на брифинге.

По словам Пескова, Россия расценивает очередную программу военно-политического блока с Киевом как действия, носящие провокационный характер.

НАТО еще подождать: Украина опять не приблизилась к вступлению в альянс
Что на этот раз пообещали Киеву в Брюсселе и каковы настроения среди стран — членов блока

29 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс и украинская сторона подписали программу сотрудничества на 2024 год, включающую в себя вопросы энергобезопасности и подготовку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что они обсудили меры, которые должна предпринять страна для сближения с блоком, в том числе реформирование системы военных закупок и разведслужб.

До этого, 28 ноября, издание Euractiv сообщило, что между странами — членами Североатлантического альянса на данный момент существуют те же разногласия по Украине, что и на июльском саммите. Тогда государства были готовы направить Украине приглашение присоединиться к альянсу, когда свое согласие дадут союзники и будут выполнены все условия. При этом США и Германия считают, что дискуссии о членстве Киева в альянсе могут начаться, когда он выполнит рекомендации ежегодной национальной программы.

Также в тот день офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил о начале переговорного процесса с Италией по вопросу соглашения о гарантиях безопасности Киеву. Как отмечалось, предоставление Римом гарантий безопасности Киеву будет важным шагом к приближению членства страны в Евросоюзе (ЕС) и НАТО.

До этого, 16 октября, президент России Владимир Путин в интервью медиакорпорации Китая заявил, что для России важен внеблоковый статус Украины, указав на то, что нельзя строить безопасность одних государств на основе подрыва безопасности других.

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023