Песков заявил о провокационном характере сотрудничества НАТО и Украины

Программа сотрудничества НАТО и Украины носит провокационный характер. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 30 ноября.

«Здесь нет никаких новаций. Очевидно, что НАТО собирается продолжать взаимодействие с Украиной. Да, это то, что нам не нравится», — добавил он на брифинге.

По словам Пескова, Россия расценивает очередную программу военно-политического блока с Киевом как действия, носящие провокационный характер.

29 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс и украинская сторона подписали программу сотрудничества на 2024 год, включающую в себя вопросы энергобезопасности и подготовку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что они обсудили меры, которые должна предпринять страна для сближения с блоком, в том числе реформирование системы военных закупок и разведслужб.

До этого, 28 ноября, издание Euractiv сообщило, что между странами — членами Североатлантического альянса на данный момент существуют те же разногласия по Украине, что и на июльском саммите. Тогда государства были готовы направить Украине приглашение присоединиться к альянсу, когда свое согласие дадут союзники и будут выполнены все условия. При этом США и Германия считают, что дискуссии о членстве Киева в альянсе могут начаться, когда он выполнит рекомендации ежегодной национальной программы.

Также в тот день офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил о начале переговорного процесса с Италией по вопросу соглашения о гарантиях безопасности Киеву. Как отмечалось, предоставление Римом гарантий безопасности Киеву будет важным шагом к приближению членства страны в Евросоюзе (ЕС) и НАТО.

До этого, 16 октября, президент России Владимир Путин в интервью медиакорпорации Китая заявил, что для России важен внеблоковый статус Украины, указав на то, что нельзя строить безопасность одних государств на основе подрыва безопасности других.

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.