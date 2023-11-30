Женщина погибла при пожаре в Приморском крае

Тело женщины обнаружили в ходе тушения пожара в Уссурийске (Приморский край). По факту возгорания проводится проверка.

Информация о происшествии поступила в пожарно-спасательную службу вечером 29 ноября. Загорелся одноэтажный многоквартирный дом на улице Юбилейной. К моменту прибытия пожарных огонь охватил одну из квартир, пламя перешло на кровлю здания. Общая площадь горения составила 50 кв. м, уточняет ИА PrimaMedia.

В ходе тушения было обнаружено тело женщины, ее личность пока не установлена. В обстоятельствах пожара разбираются дознаватели МЧС.

В Краснодарском крае в ночь на 29 ноября при пожаре в частном доме погибла семья из четырех человек, включая четырех детей. Огонь заметили соседи, они вызвали пожарных. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.