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«Роснефть» отчиталась об увеличении добычи углеводородов почти на 11%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Добыча «Роснефтью» углеводородов за девять месяцев этого года увеличилась на 10,7% год к году, до 5,5 млн баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) в сутки. Об этом говорится в отчетности компании, подготовленной в соответствии с международными стандартами (МСФО).

Рост операционных показателей объясняется возобновлением добычи на проекте «Сахалин-1», наращиванием объемов производства на действующих проектах, а также запуском новых в Ямало-Ненецком автономном округе в 2022 году.

Объем переработки нефти в России за январь-сентябрь составил 65,8 млн т, превысив аналогичный показатель прошлого года на 3,3%. За этот же период компания реализовала на внутреннем рынке 31,2 млн т нефтепродуктов.

«Динамика операционных показателей и сложившаяся макроэкономическая конъюнктура в сочетании с управленческими решениями определили динамику основных финансовых показателей деятельности «Роснефти», — отметили в пресс-службе компании.

Так, выручка за девять месяцев составила 6,6 трлн рублей, что на 8,2% ниже год к году преимущественно из-за снижения цен на нефть. При этом выручка за третий квартал увеличилась на 33,3% квартал к кварталу, достигнув 2,7 трлн рублей. Показатель EBITDA за девять месяцев составил 2,4 трлн рублей — на 19,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Лучшая динамика показателя EBITDA по сравнению с выручкой связана с контролем над расходами, увеличением объемов реализации в восточном направлении и повышением эффективности экспортных поставок», — пояснили в «Роснефти».

Согласно документу, чистая прибыль, относящаяся к акционерам «Роснефти», за 9 месяцев составила 1 трлн рублей, что в 1,8 раза превышает уровень аналогичного периода прошлого года и преимущественно объясняется ростом EBITDA. Показатель за третий квартал вырос до 467 млрд руб.

Глава компании Игорь Сечин положительно оценил результаты отчетного периода. «Вместе с тем, большое влияние на деятельность компании оказывает постоянное изменение системы налогообложения отрасли. Непроработанное решение по сокращению демпфера спровоцировало кризис на внутреннем рынке топлива в августе-сентябре текущего года. А уже в октябре Минфином России были инициированы очередные изменения одного из базовых параметров налогообложения в нефтяной отрасли — порядка определения цены на нефть для налоговых целей», — рассказал Сечин. Он также заявил о постоянном усилении санкционного давления: «Практически в каждом раунде санкций вводятся ограничения, негативно влияющие на деятельность компании».

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