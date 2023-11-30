DW: президент ФРГ Штайнмайер полчаса ждал главу МИД Катара в дверях самолета

Официальные лица Катара забыли встретить президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в аэропорту Дохи во время его официального трехчасового визита в страну. Видеоролик опубликовала на своем сайте немецкая государственная телерадиокомпания Deutsche Welle (внесено в реестр иностранных СМИ-иноагентов).

Как следует из кадров, президент ФРГ около получаса прождал на трапе самолета начала протокольной встречи. На месте также находился посол Германии в Катаре Лотар Фрайшладер.

Красная дорожка у трапа уже была расстелена, а военный почетный караул выстроился. Однако официальные лица Катара прибыли встретить Штайнмайера спустя 30 минут. По данным Deutsche Welle, конфуз произошел из-за того, что борт президента ФРГ приземлился раньше запланированного времени.

Катар и Германия не прокомментировали задержку в аэропорту.

В конце октября стало известно, что глава МИД Германии Анналена Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани из-за публичных заочных обвинений. Как отметило издание Spiegel катарский эмир очень рассердился из-за того, что глава немецкой дипломатии в эфире немецкого телеканала ZDF. Бербок в преддверии встречи с эмиром заявила, что на переговорах будут обсуждаться «требования об отказе от спонсирования терроризма». Тогда глава МИД ФРГ заявила, что «такие страны, как Катар, несут особую ответственность в этом вопросе».