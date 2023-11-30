Самовыгул домашних собак запретят в Хабаровском крае

Депутаты в Хабаровском крае приняли в первом чтении законопроекты об ответственном обращении с животными. В регионе планируют запретить самовыгул собак и ввести административную ответственность за такое нарушение.

Согласно законопроекту, животным нельзя гулять без хозяина где-либо, кроме личного земельного участка. Об этом сообщает ИА AmurMedia. Кроме того, будет запрещен выгул потенциально опасных собак детьми младше 14 лет. При выходе в места массового пребывания людей владельцы будут обязаны надеть на собаку намордник.

Законопроект обязывает граждан предотвращать агрессивное поведение своих питомцев. Кроме того, хозяевам необходимо убирать продукты жизнедеятельности животных. Выгул собак гражданами в состоянии алкогольного опьянения будет запрещен.

За все нарушения предусмотрены административные штрафы. В случае укуса собакой гражданина или повторного нарушения гражданам грозит штраф в повышенном размере.

Законопроекты прошли общественные обсуждения. Кроме того, в заседаниях рабочей группы принимали участие представители общественности и зоозащитники. В ходе общественных обсуждений от граждан поступило более 60 предложений, которые были учтены при разработке законопроекта. Депутаты подчеркнули, что более 95% случаев нападений на людей приходится не на бездомных собак, а на собак без сопровождения хозяина.

До конца 2023 года законопроект планируют принять в качестве краевого закона.