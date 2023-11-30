Шторм повредил рыбзавод на Итурупе

Сильные волны от разыгравшегося шторма повредили рыбоперерабатывающее предприятие «Ясный» на острове Итуруп Курильской гряды. Как сообщает 30 ноября портал АСТВ, в одном из зданий завода пробило стену, снесло ворота, а также выбило несколько окон.

Внутри полы ангара залиты водой. В настоящее время рабочие устраняют последствия шторма.



Отмечается, что накануне синоптики на острове зафиксировали сильный ветер, порывы которого составили до 34 м/с. Волнение моря в бухте Китовой было настолько сильным, что вода достигла стен рыбзавода.

Ранее, 29 ноября, сообщалось, что на юге Сахалина из-за урагана и неблагоприятных погодных условий учеников нескольких школ перевели на дистанционное обучение.