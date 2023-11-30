Жителей Забайкалья предупредили о наледи на дорогах

ГИБДД предупредила жителей Забайкальского края об образовании наледи на дорогах в связи с перепадами температур. Граждан просят быть осторожными.

В ночные часы столбики термометров опускались до –30 градусов, в Чите — до –24 градусов. В дневные часы температура повысилась до –7…–12 градусов. Скорость ветра составляет 2–7 м/с, местами возможны порывы до 12 м/с.

В условиях колебаний температур на дорогах образуется наледь. Водителей просят снизить скорость движения и увеличить дистанцию, пишет ИА ChitaMedia. Кроме того, следует соблюдать осторожность на поворотах и при приближении к пешеходным переходам.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области температура воздуха 30 ноября может превысить климатическую норму на 10 градусов. Теплые воздушные массы поступают в регион из Средней Азии.