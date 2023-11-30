Адвокат треш-блогера Хилми опроверг его задержание

Адвокат Константин Ерохин 30 ноября в беседе с «Известиями» опроверг сообщения СМИ о задержании в Москве треш-блогера Хилми Форкса за распространение порнографии.

Он уточнил, что уголовное дело об изготовлении и распространении порнографии, фигурантом которого стал его клиент, передано на утверждение в прокуратуру. С подзащитным «всё в порядке».

«Я на связи с ним. Он дома. Следователю я тоже звонил, мне сказали, что никаких новых претензий нет. В прокуратуру было передано уголовное дело, которое было возбуждено еще летом», — объяснил адвокат.

Накануне в Сети появились сообщения, что полицейские пришли домой к фигуранту и отвезли его в полицию. Источник «Известий» рассказал, что ему избрали меру пресечения и вручили подписку о невыезде.

Решение связано с уголовным делом, которое в отношении Хилми возбудили 20 апреля по п. «б» ч. 3 ст. 242 «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов», уточняет «Газета.Ru».

В июле Симоновский районный суд Москвы оставил без изменения решение об аресте блогера Хилми. Трансгендера признали виновным в хулиганстве и нарушении общественного порядка. Ему было назначено наказание в виде ареста на 12 суток.

13 июля глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале сообщила, что в отношении Хилми Форкса также возбудили дело об изготовлении порнографии. Ему грозит до шести лет тюрьмы.