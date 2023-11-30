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Мэрия Алма-Аты сообщила о незаконной работе хостела, где погибли 13 человек

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Фото: РИА Новости/Ертай Сарбасов
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Хостел в Алма-Ате, в котором погибли 13 человек, работал без разрешительных документов. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что изначально объект должен был эксплуатироваться как магазин, но полтора месяца назад был переоборудован под хостел в нарушение закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности».

«Управлением городского планирования и урбанистики города Алматы исходные разрешительные документы на переоборудование не выдавались», — говорится в сообщении мэрии в Facebook (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В Генеральном консульстве РФ в Алма-Ате подтвердили, что среди погибших при пожаре двое россиян.

«По предварительным данным, в результате возгорания более 10 человек погибли и несколько десятков пострадали. Местными правоохранительными органами подтверждена гибель двух граждан России», — указано в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что дипломаты Генконсульства находятся в постоянном контакте с представителями МЧС Республики Казахстан и полицией Алма-Аты и ведут работу по поиску погибших россиян.

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О пожаре в хостеле в Казахстане стало известно ранее в этот день. Площадь возгорания составила около 30 кв. м. С места происшествия были эвакуированы не менее 59 человек, трое из которых — госпитализированы. 13 человек погибли.

Позже глава городской администрации Алма-Аты Ерболат Досаев сообщил, что среди погибших по время ЧП есть россиянин. Затем полиция города указала, что в результате пожара в хостеле погиб второй гражданин России.

Согласно предварительной версии, постояльцы хостела отравились угарным газом. По словам очевидцев, возможной причиной пожара в хостеле стал загоревшийся матрас.

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