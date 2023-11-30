Обвиняемого в подготовке теракта в Херсоне 9 Мая приговорили к 12 годам колонии

Гражданина Украины Павла Запорожца, обвиняемого в подготовке теракта в Херсоне на 9 Мая, приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Об этом 30 ноября сообщает корреспондент «Известий» из зала Южного окружного военного суда.

Ему вменяется статья, которая касается акта международного терроризма, так как тогда Херсонская область в то время еще не входила в состав России.

По версии следствия, Запорожец, заранее получив информацию о тайнике с готовым взрывным устройством и инструкциями по изготовлению еще одного, 9 Мая 2022 года взял бомбы и направился к месту проведения в Херсоне праздничных мероприятий, однако был задержан.

В марте на заседании в суде Запорожец признал вину. При этом адвокаты заявляли, что мужчина должен быть признан военнопленным и его дело следует рассматривать в рамках Третьей Женевской конвенции.