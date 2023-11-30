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В финале «Технолидеров Москвы» примут участие 90 команд со всей России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В финале молодежного чемпионата по технологическому предпринимательству «Технолидеры Москвы» примут участие 90 команд. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«В этом году на конкурс представили так много по-настоящему инновационных проектов, что мы решили пригласить к участию дополнительно 10 команд. В итоге их будет 90», — рассказала вице-мэр.

Финал пройдет 2 декабря. Участники представят свои разработки на площадке «Цифровое деловое пространство».

Всего на конкурс было заявлено 198 проектов участников из более чем 20 регионов страны. Отбор прошли 49 московских команд и 21 региональная (из Санкт-Петербурга, Казани, Самары и других городов).

32 коллектива выступят в школьном треке (от 13 до 18 лет), еще 38 — в студенческом (от 18 до 23 лет). К ним присоединятся 20 команд — победителей одноименного акселератора «Технолидеры Москвы».

Среди проектов — бытовые и промышленные роботы-помощники, платформы машинного обучения для компьютерных систем, солнечная зарядная станция для электротранспорта, прототипы экзоскелета для людей с особенностями здоровья.

В «Цифровом деловом пространстве» также запланированы лекции, мастер-классы и встречи с известными предпринимателями.

На практикуме «Взять высоту: как достигать целей в бизнесе» участники научатся ставить цели, планировать шаги для их реализации и работать с мотивацией. А на одном из мастер-классов расскажут, как предпринимателям развивать личный бренд.

В рамках деловой программы успешные бизнесмены обсудят с аудиторией создание и запуск стартапов, а также поговорят о технологическом предпринимательстве, инновациях в киноиндустрии и космической отрасли.

Весь день в «Цифровом деловом пространстве» будет работать «Нешкольный маркет», где свои идеи представят выпускники проекта «Бизнес-уик-энд. Старт».

В прошлом году в чемпионате «Технолидеры Москвы» приняли участие 68 команд из Москвы и других городов России. 32 команды — победители и призеры — получили гранты на реализацию проектов.

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