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В реке Алтайского края обнаружили тело ребенка с инвалидностью

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Фото: Управление СК РФ по Алтайскому краю
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Тело восьмилетнего ребенка с инвалидностью обнаружили в реке Каменка в Алтайском крае. Об этом говорится 30 ноября в Telegram-канале Следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по региону.

По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

«По данным следствия, днем 27 ноября 2023 года в селе Нижнекаменка Алтайского района ребенок гулял во дворе усадьбы под присмотром мамы. В то время, когда женщина отвлеклась и зашла в дом, мальчик ушел в неизвестном направлении», — уточнили в СК.

На место обнаружения тела выехали следователи и руководство следственного отдела. Видимых телесных повреждений на теле ребенка не обнаружено, назначено проведение экспертиз.

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Ранее, 20 ноября, в городе Артемовский Свердловской области восьмилетняя девочка утонула в реке Бобровка, отправившись домой от одноклассницы. По факту случившегося Следственный комитет организовал проверку. На данный момент известно, что семья на учете в ПДН не состоит.

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