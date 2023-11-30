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Число погибших при теракте в Иерусалиме выросло до трех

I24news: медики сообщили о третьем погибшем при теракте в Иерусалиме
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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Глава израильской национальной медицинской службы (MDA) Эли Бин заявил о смерти третьей жертвы теракта в Иерусалиме. Об этом 30 ноября сообщил портал I24news.

По его словам, пострадавший умер в больнице. Подробности о нем не приводятся.

Ранее сообщалось, что, по данным газеты The Jerusalem Post, в результате теракта погибли 24-летняя девушка и 73-летний мужчина, еще семь человек пострадали.

Двое вооруженных террористов из Восточного Иерусалима прибыли на перекресток Гиват-Шауль возле въезда в Иерусалим и открыли стрельбу по мирным жителям на ближайшей автобусной остановке. Стрелявшие были ликвидированы силами безопасности.

Уточняется, что один из солдат ЦАХАЛ, нейтрализовавших террористов, находился возле автобусной остановки, так как был на 12-часовом перерыве от военных действий в секторе Газа.

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Ранее сообщалось о семи пострадавших в результате террористического акта в Иерусалиме. Отмечалось, что атака произошла спустя час после объявления о том, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и палестинское движение ХАМАС продлили перемирие в секторе Газа.

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