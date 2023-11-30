Момент стрельбы по людям в Иерусалиме попал на видео

Израильские СМИ в четверг, 30 ноября, опубликовали кадры стрельбы по людям на остановке в Иерусалиме.

На кадрах видно, как к остановке подъезжает легковой автомобиль, после чего из него выходят два человека и открывают стрельбу по людям.

Инцидент произошел ранее в этот день. Сообщалось, что двое вооруженных террористов из восточного Иерусалима прибыли на перекресток Гиват-Шауль возле въезда в город и открыли стрельбу по мирным жителям. Нападавшие были ликвидированы силами безопасности и гражданским лицом, находившимся на месте происшествия.

По данным газеты The Jerusalem Post, в результате атаки погибли 24-летняя девушка и 73-летний мужчина, еще семь человек пострадали.

Обострение на Ближнем Востоке началось 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Утром 24 ноября между движением ХАМАС и Израилем вступило в силу соглашение о временном прекращении огня. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). 30 ноября стороны достигли предварительной договоренности о продлении перемирия еще на два дня.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.