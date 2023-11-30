Два самолета попали в аварию в аэропорту в Танзании

Двойная авария с участием турбовинтовых самолетов Embraer E120 произошла на взлетно-посадочной полосе аэропорта Кикобога в Танзании недалеко от национального парка «Микуми». Об этом 29 ноября сообщил портал ATCNews.

Один из самолетов, принадлежащий компании Unity Air, на борту которого находились 34 пассажира, при попытке взлета врезался в здание и получил серьезные повреждения правого крыла и носовой стойки.

Второй борт занзибарской компании Unity Air получил повреждения при приземлении, выехав за пределы взлетно-посадочной полосы. На его борту находились 33 пассажира.

Пострадавших в результате обеих аварии не было — все пассажиры смогли выбраться наружу после ЧП.

Ранее, 29 октября, сообщалось, что на северо-западе Бразилии около аэропорта города Риу-Бранку небольшой самолет потерпел крушение, в результате погибли по меньшей мере 12 человек. Отмечалось, что самолет разбился сразу после взлета. Погибли все находившиеся на борту люди.