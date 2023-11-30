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Президента Германии Штайнмайера забыли встретить в Катаре

Spiegel: президента ФРГ Штайнмайера забыли встретить в Катаре
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Фото: соцсети
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер по прилете в Катар ожидал около получаса прибытия встречающих его официальных лиц. Об этом в среду, 29 ноября, сообщил немецкий журнал Spiegel, опубликовав видео политика, который стоит в самолете у трапа в ожидании.

Во время ожидания Штайнмайер находился в самолете один, так как сопровождающие лица его покинули. Президент ФРГ несколько раз подходил к открытым дверям лайнера, отмечается в сообщении.

При этом у трапа стоял почетный караул и был подан лимузин, но официальных лиц Катара не было. Как уточняется в публикации, самолет президента прилетел раньше запланированного времени, что стало причиной ожидания.

Президент ФРГ прилетал в Катар для встречи с эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

В начале ноября Штайнмайер совершил визит в танзанийский город Сонгеа. Там он попросил у жителей страны прощения за жестокость немецких колониальных правителей.

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