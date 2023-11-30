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Politico связала затор на границе Польши с проблемой интеграции Украины в ЕС

Politico: затор на границе Польши говорит о проблеме интеграции Украины в ЕС
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Фото: REUTERS/Roman Baluk
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Ситуация с грузовиками на польской границе свидетельствует о напряженности в вопросе интеграции Украины в Евросоюз (ЕС). Об этом 30 ноября сообщило европейское издание газеты Politico.

Как отмечает СМИ, блокада границы — это серьезный кризис, который свидетельствует о будущих проблемах интеграции Украины с ее огромным сельскохозяйственным сектором и дешевой, но образованной рабочей силой «в общую систему ЕС».

Торговые потоки, которые движутся через границу Польши, необходимы для того, чтобы поддержать экономику Украины во время боевых действий. Однако для польских дальнобойщиков украинские водители — это «дешевые конкуренты, которые ущемляют их бизнес», добавляет газета.

К недовольным водителям присоединились и польские фермеры, которые «возмущены тем, что украинский импорт зерна наносит им ущерб, снижая внутренние цены», отмечает издание.

Также газета приводит комментарий главы сети украинских магазинов медицинской техники, который признает, что украинский бизнес допустил ошибку, сделав опору на Варшаву.

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Сколько на границе скопилось машин и чего требуют грузоперевозчики

Ранее, 28 ноября, власти Польши призвали Украину срочно выполнить требования польских перевозчиков, которые блокируют границу. Водители призывают исключить требование о регистрации в электронной очереди транспортных средств, возвращающихся с Украины в ЕС без груза, как минимум на двух пограничных переходах — Зосин — Устилуг и Нижанковичи — Мальховице.

Позже в этот же день польская радиостанция сообщила, что на польско-украинской границе в Пшемысле и на подъезде к приграничному селу Медыка в Польше водители с Украины заблокировали дороги в ответ на такую же блокировку со стороны польских автомобилистов.

Перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной в начале ноября. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября заявил, что страна испытывает сложности на границе с Польшей из-за «политических шагов» соседей. Он указал, что власти уже начали работать над решением конфликта. В тот же день мэр Львова Андрей Садовой призвал Польшу немедленно прекратить «позорную блокаду» границы с Украиной.

Польские перевозчики объявили, что протестная акция будет продолжаться до 1 февраля следующего года, 23 ноября также были заблокированы поставки на Украину военных грузов. 19 ноября сообщалось, что на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. Тогда же вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.

Протестующие требуют прежде всего восстановления разрешений на международные перевозки, отмененные в 2022 году по соглашению с Евросоюзом и Украиной.

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