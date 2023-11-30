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FT допустила превращение советников Зеленского в новых олигархов

FT: советники Зеленского могут стать новыми олигархами на Украине
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Политические активисты на Украине выразили опасение, что окружение президента страны Владимира Зеленского может стать новыми олигархами. Об этом 29 ноября написала газета Financial Times.

«Причиной для беспокойства становятся широкие полномочия, которыми обладает никому не подотчетная команда советников вокруг Зеленского», — отметила газета, говоря об опасениях борцов с коррупцией.

Так, в беседе с газетой политическая активистка на Украине Дарья Калинюк заявила, что в стране могут появиться «новые олигархи», в том числе и из команды нынешнего президента.

Кроме того, глава киевского офиса неправительственной организации «Национальный демократический институт» Марцин Валецкий отметил, что в стране до сих пор действуют очень мягкие правила лоббирования, высокие верхние лимиты на корпоративные пожертвования депутатам и отсутствие ограничений на их внешние доходы.

Кроме того, борцы с коррупцией указали изданию на беспокойство из-за Службы безопасности Украины (СБУ). По их мнению, ведомство имеет «долгую историю злоупотреблений своими следственными полномочиями». Критике подверглись методы ведения службой следствия против олигархов и ее подотчетность президенту, пишет «Газета.Ru».

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3 ноября президент РФ Владимир Путин указал, что в мире нигде нет такой коррупции, как на Украине. Он отметил, что это практически узаконено. У Запада не получится с ней побороться, добавил Путин.

Ранее, 31 октября, экс-советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что единственные события, происходящие сейчас внутри Украины, ― это коррупция и криминал. По его словам, на Западе сейчас немногие готовы признать это, хотя ситуация и меняется.

14 октября главный редактор ZN.ua Юлия Мостовая в ходе проходившей в Киеве конференции National Media Talk 2023 рассказала, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал от украинских журналистов не освещать факты коррупции в стране, если о таковых им станет известно. Она отметила, что украинский лидер высказал свою просьбу на фоне расследования о завышенных ценах на продукты для украинского минобороны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 11 октября отметил, что Украина является «оазисом коррупции», а ее президент в настоящее время находится в достаточно сложном положении и начинает надоедать Европе и США.

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