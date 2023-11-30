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Reuters сообщило о смерти экс-госсекретаря США Генри Киссинджера
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Экс-сенатор США назвал влияние Киссинджера безграничным

Экс-сенатор США Маркс о Киссинджере: его влияние было безграничным
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Фото: REUTERS/Jason Redmond
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Бывший американский сенатор-республиканец Брюс Маркс заявил 30 ноября в беседе с «Известиями», что влияние экс-госсекретаря США Генри Киссинджера было безграничным, к нему прислушивались многие политики Соединенных Штатов.

Комментируя смерть политика, он отметил, что тот был одной из важнейших политических фигур последних лет.

«Интересно то, что ключевая фигура в политике США родилась в Германии, откуда в 1930-х годах он уехал из-за нацистов. Его влияние было безграничным, он повлиял на огромное количество американских лидеров, и, что важно, все они слушали его», — сказал Маркс.

Экс-сенатор подчеркнул, что Киссинджер был важен в дипломатии Соединенных Штатов, в особенности в коммуникации с СССР, а далее с РФ и КНР.

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Ранее в этот день Reuters сообщило о смерти экс-госсекретаря США в возрасте 100 лет. По данным агентства, он ушел из жизни дома в Коннектикуте.

Генри Альфред Киссинджер родился в немецком городе Фюрт 27 мая 1923 года. Будучи ортодоксальным евреем, он подвергался издевательствам со стороны антисемитов, и в 1938 году его семья переехала в Нью-Йорк.

С 1969 года он был советником американского президента по нацбезопасности, а в 1973 году был назначен госсекретарем страны. До 1977 года Киссинджер играл значительную роль во внешней политике США. Так, он стал инициатором политики разрядки в отношениях Соединенных Штатов и СССР, организовал начало отношений американского государства с КНР, а также заключил Парижское мирное соглашение, которое должно было привести к завершению войны во Вьетнаме.

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