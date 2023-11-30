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Захарова назвала «опасной глупостью» ноту с запретом ей пролетать над Болгарией

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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала «опасной глупостью» решение Болгарии отказать ей в пролете в воздушном пространстве страны. Об этом она написала в четверг, 30 ноября, в своем Telegram-канале.

Речь идет о рейсе, на котором находились сама Захарова и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, направлявшиеся в Северную Македонию для участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

«Впервые в нашей истории официальные власти запретили находиться в небе не самолету, а человеку в самолете», — написала она.

София выдвинула условие: на борту не должно быть официального представителя МИД РФ, так как Захарова находится под западными санкциями. Российская сторона отказалась его соблюдать, и поэтому маршрут был перестроен и пролегал через территорию Греции.

Заседание СМИД ОБСЕ пройдет 30 ноября и 1 декабря в Скопье. Двухдневный формат СМИД ОБСЕ включает пленарные заседания и другие мероприятия в рамках совета и на его полях. В программе Лаврова запланированы как многосторонние, так и двусторонние переговоры.

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Самолет главы МИД России приземлился в Скопье в среду в 22:59 по местному времени (00:59 мск 30 ноября).

29 ноября официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр заявила, что присутствие Лаврова на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье не говорит о том, что Россия вышла из изоляции. Захарова сочла заявление французского внешнеполитического ведомства об изоляции России пережитком колониальной замашки.

Между тем 28 ноября в знак протеста против участия во встрече российского министра Украина, а вслед за ней и Литва, Латвия и Эстония заявили, что бойкотируют заседание в Скопье.

Тогда же представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что планируемая поездка Лаврова в Северную Македонию для участия в министерском совещании ОБСЕ не будет считаться нарушением европейских санкций. По его словам, из любых санкций бывают исключения, в частности, если дело касается участия официальных лиц в работе многосторонних платформ, таких как ОБСЕ или ООН.

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