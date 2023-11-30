«Известия» рассказали о ситуации на позициях ВС РФ в районе Горловки

Практически весь пригород Горловки страдает от постоянных обстрелов ос стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). О последствиях ударов и работе военнослужащих ВС РФ на линии боевого соприкосновения рассказал 30 ноября корреспондент «Известий» Денис Кулага.

«Вот и главный объект, который нам сейчас жизненно необходим при нашей работе — это подобные укрытия. Здесь они сделаны на скорую руку: просто выкопали яму, окружили ящиками. Но в любом случае при артиллеристском ударе здесь точно можно спастись», — рассказывает военкор из прифронтовой зоны.

Он отметил, что активно работает так называемая «танковая карусель»: когда сразу несколько экипажей по сигналу выходят к рубежам и начинают огневую работу по маршрутам отступления ВСУ.

«Это даже не линия боевого соприкосновения. Но слышно по звуку, какой интенсивности идут бои здесь. Передвигаемся мелкими тропками, очень быстро, в виду того что сегодня небо голубое и работа противника намного жестче, чем, например, день или два назад», — подчеркнул Кулага.

Корреспондент рассказал, что предыдущие попытки контрнаступления ВСУ, в том числе на артемовском направлении, не имели успеха, но и их последний рывок под Горловкой встречает достойный отпор со стороны российских военнослужащих.

29 ноября Денис Кулага сообщил, что ВС РФ успешно продолжают уничтожать беспилотники ВСУ в боях под Горловкой в Донецкой Народной Республике. Как отметил российский военнослужащий с позывным Шихан, на этом направлении боевики ВСУ отправляют дроны буквально пачками.

За день до того сообщалось, что за сутки российские военные поразили центр подготовки и применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины и хранилище авиатоплива. Также силами оперативно-тактической и армейской авиации, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией были поражены три радиолокационные станции (РЛС) обнаружения и сопровождения воздушных целей, а также живая сила и военная техника в 103 районах, добавили в оборонном ведомстве.

В тот же день, 28 ноября, Кулага показал последствия обстрела прифронтовой Горловки украинскими националистами. В результате попадания снаряда в земле образовалась крупная воронка. Рядом пострадали жилые дома, однако обошлось без жертв. Тогда же стало известно, что в результате обстрела была ранена мирная жительница.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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