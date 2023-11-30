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Марочко сообщил о проблемах со связью у ВСУ на нескольких направлениях

Марочко: проблемы со связью зафиксированы у ВСУ на ряде направлений в зоне СВО
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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В некоторых подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ряде направлений в зоне спецоперации наблюдаются неполадки со связью. Об этом 30 ноября сообщает военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Как уточнил эксперт, чаще всего неполадки фиксируются на купянском, краснолиманском и донецком участках фронта: здесь, сообщает Марочко, украинские боевики нередко выходят в эфир по незащищенным каналам связи.

«Несмотря на то, что используется таблица шифрования, данный вид связи открытый, легко пеленгуется и считается весьма небезопасным. Украинское командование знает об этом, но, вероятнее всего, данная мера вынужденная и связана с проблемами, которые в последнее время возникли с спутниковой защищенной связью», ― приводит «РИА Новости» слова Марочко.

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Ранее, 23 ноября, эксперты журнала The Economist заявили, что российские вооруженные силы (ВС РФ) обладают превосходством в средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и сбивают в зоне спецоперации даже ракеты НАТО

В конце октября военный эксперт Василий Дандыкин заявил в разговоре с «Известиями», что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) и средства РЭБ уже нашли ключ к ракетам ATACMS, поскольку неоднократно сбивали их. Тогда же журнал The Spectator писал, что российские войска смогли перехватить большинство поставленных Украине дальнобойных ракет ATACMS.

В конце сентября сообщалось, что российские системы РЭБ регулярно заставляют самолеты ВСУ отказываться от выполнения миссий и возвращаться на базы из-за полного выключения электроники. При этом пилотам приходится определять обратный путь по наземным ориентирам, поскольку навигационные приборы на борту в таких случаях тоже подавляются.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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